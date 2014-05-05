وكيل الكهرباء: المصريون سيتمكنون من مشاهدة لقاء "السيسى" التليفزيونى

أكدت المهندسة صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الأداء، أنه بدأ منذ قليل عودة الاستقرار للشبكة القومية بعد أن بلغ تخفيف الأحمال منذ صباح اليوم الاثنين 2700ميجا وات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ومحدودية الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

وأضافت مشالى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مركز التحكم القومى بدأ فى إعادة التيار بشكل تدريجى، لافتة إلى أنه فى خلال ساعة ونصف ستعود جميع الأحمال المفصولة للمواطنين.

وحول لقاء المشير عبد الفتاح السيسى المرشح لرئاسة الجمهورية على قنوات التليفزيون الذى ينتظره العديد من المواطنين قالت مشالى إن المصريين سيتمكنون من مشاهدة اللقاء الخاص بالمرشح الرئاسى مساء اليوم فى ظل الاستقرار الذى تشهده شبكة الكهرباء.