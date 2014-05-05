أخبار عاجلة

انفجار في محطة مترو بمدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير القوى العاملة: إجراء الانتخابات النقابية العمالية فور إقرار البرلمان للقانون -
الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري" -
ننشر اللقطات الأولى للمتهم بسرقة الشيكولاته داخل محكمة الجيزة -
أجايي ونجيب يخضعان لفحص طبي -
اكتمال النصاب القانوني لعمومية قضاة مجلس الدولة لمناقشة تعديلات "السلطة القضائية" -
وزير الداخلية يُرسل وفد لزيارة الطفلة "جنا" بالدقهلية -
بعثة سعودية ألمانية: مكتشفات أثرية أظهرت أن شمال المملكة كان مركزا حضاريا عالميا -
التضامن بالغربية: صرف 5 آلاف جنيه لأسرة ضحية "تفجير مركز التدريب" -
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بقليوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وكيل الكهرباء: المصريون سيتمكنون من مشاهدة لقاء "السيسى" التليفزيونى

Google+ Print
وكيل الكهرباء: المصريون سيتمكنون من مشاهدة لقاء "السيسى" التليفزيونى وكيل الكهرباء: المصريون سيتمكنون من مشاهدة لقاء "السيسى" التليفزيونى

أكدت المهندسة صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الأداء، أنه بدأ منذ قليل عودة الاستقرار للشبكة القومية بعد أن بلغ تخفيف الأحمال منذ صباح اليوم الاثنين 2700ميجا وات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ومحدودية الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

وأضافت مشالى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مركز التحكم القومى بدأ فى إعادة التيار بشكل تدريجى، لافتة إلى أنه فى خلال ساعة ونصف ستعود جميع الأحمال المفصولة للمواطنين.

وحول لقاء المشير عبد الفتاح السيسى المرشح لرئاسة الجمهورية على قنوات التليفزيون الذى ينتظره العديد من المواطنين قالت مشالى إن المصريين سيتمكنون من مشاهدة اللقاء الخاص بالمرشح الرئاسى مساء اليوم فى ظل الاستقرار الذى تشهده الكهرباء.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه