وزير الصحة يستمع لمشاكل المرضى خلال زيارة مفاجئة لمستشفى الغردقة العام

قام الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان بزيارة مفاجئه لمستشفى “الغردقة” العام اليوم الأثنين ، عقب وصوله مدينة الغردقة لحضور تجربة الطوارئ متسعة النطاق بمطار الغردقه الدولى.

وتفقد الوزير خلال الزيارة أقسام الطوارئ والحضانات والرعاية المركزه والاستقبال، وطلب من الأطباء الشباب العاملين بالمستشفى بمرافقته أثناء تفقده للأقسام المختلفه ،وذلك لسماع رؤيته حول الخدمات المقدمه للمرضى وكيفية التعامل مع الحالات “الحرجة” ،وكذلك الإمكانيات المتوافرة بالمستشفى.

كما استمع إلى المرضى وذويهم للوقوف على مدى رضائهم عن الخدمات الطبيه المقدمه بالمستشفى.