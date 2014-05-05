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سفينتان حربيتان إيرانيتان ترسوان بميناء بورتسودان

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سفينتان حربيتان إيرانيتان ترسوان بميناء بورتسودان سفينتان حربيتان إيرانيتان ترسوان بميناء بورتسودان

البحرية الإيرانية

استقبلت القوات البحرية السودانية اليوم الاثنين بميناء بورتسودان سفينتين حربيتين إيرانيتين إحداهما فرقاطة والثانية سفينة إمداد.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية الصوارمي خالد سعد-في تصريح اليوم- أن السفينتين قد رستا بميناء بورتسودان للتزود بالوقود وتبادل المعلومات مع القوات البحرية السودانية وستتابعان إبحارهما، مشيرا إلى أن الوجهة الأساسية لهما ليس السودان وإنما هو مجرد عبور.

وقال الصوارمي، إنه وفي إطار التواصل الاجتماعي سوف يسمح للمدنيين بزيارة السفينتين وفق الجدولة التي تنظمها الجهات المسئولة.

تجدر الإشارة، إلى أن القوات البحرية السودانية تضطلع في إطار الواجبات الموكلة إليها بأكثر من خمس وعشرين مهمة من ضمنها مهام اجتماعية ودبلوماسية.
> ومن المنتظر أن تبقى السفينتان لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام بميناء بورتسودان.

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