لجنة الانتخابات الرئاسية تقدم بلاغا للنائب العام ضد جريدة الأخبار وتتهمها بالكذب والتلفيق

صرح المستشار د. عبد العزيز سالمان أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية بأن لجنة الانتخابات الرئاسية بأن لجنة الانتخابات الرئاسية اجتمعت عصر اليوم لمناقشة ما ورد بصحيفة الأخبار في صدر صفحتها الأولى والثالثة ن أخبار مكذوبة وملفقة ، فضلا عن السب والقذف في حق اللجنة وأمانتها العامة وأمينها بما يكدر صفو الأمن العام ويهز ثقة المواطن في اللجنة وما تقوم به وقد قررت اللجنة بالإجماع إبلاغ النائب العام بالوقائع.

> وأرفقت اللجنة بالبلاغ أصل الصحيفة المنشور بها هذه الأمور المضللة ، مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية تجاه الصحيفة ورئيس تحريرها تحريك دعوى جنائية ضد الصحفي الذي حرر الموضوع .

> أضافت اللجنة على ثقتها في فطنة الشعب المصري ووعيه وإدراكه للهدف من إثارة هذه الشائعات والأكاذيب ومن يقف ورائها في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به البلاد، مشددة على أنها ستمضي في طريقها لإنجاز مهمتها ليختار الشعب رئيسه.