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وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية بشارع المعز

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وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية بشارع المعز وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية بشارع المعز

تفقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مساء اليوم  الاثنين، الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين وملاحظة الحالة الأمنية ومنع إشغالات الطريق وسير السيارات بشارع المعز لدين الله الفاطمى.

إلتقى الوزير خلال الجولة بعدد من أهالى منطقة الجمالية وممثلى وزارتى الثقافة والسياحة والذين أعربوا عن سعادتهم للتعاون الوثيق والجهود التى تبذلها أجهزة الوزارة لإعادة الطبيعة الأثرية لشارع المعز ، كما أشاد أهالى المنطقة بجهود  وتضحيات رجال الشرطة خلال الفترة الحالية .

رافق الوزير خلال الجولة اللواء مساعد الوزير مدير أمن القاهرة وعدد من قيادات الوزارة حيث أطلعوا الوزير على عناصر خطة التأمين الخاصة بالمنطقة ، ووجه الوزير بضرورة العمل على تنفيذها بكل دقه والحرص على ترسيخ العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة

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