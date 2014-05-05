تأجيل محاكمة حجازي والبلتاجى بـ”تعذيب ضابط برابعة” لـ 13مايو

أجلت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى جلسة محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عبد العظيم محمد ومحمد زناتى مدير مستشفى الميدانى لرابعة العدوية، في ضوء اتهامهم بقضية تعذيب ضابط وأمين شرطة خلال اعتصام رابعة العدوية.الى جلسة 13مايو لمشاهدة الفيديوهات

> كانت النيابة قد وجهت الاتهامات الى المتورطين بالقضية بشأن احتجازهم ضابطا وأمين شرطة فضلاً عن قيامهم بتعذيبهما والشروع في قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية.