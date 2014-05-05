أجمل الإطلالات تضيء حفل البيت الأبيض

في كل عام يستضيف البيت الأبيض أشهر النجمات في حفل عشاء تُمد فيه السجادة الحمراء، ويظهر الحضور بأجمل الإطلالات، وقد تنافست النجمات في الظهور بأجمل إطلالة بحضور الرئيس الأمريكي، واختارت كل واحدة منهن أجمل الفساتين، ومن خلال السطور التالية نذكر لك أبرز 5 إطلالات في هذا الحفل:

- تلفتنا السيدة الأولى للولايات المتحدة ميشيل أوباما Michelle Obama باختياراتها الأنيقة في كل مرة، وقد بدت متألقة في هذا الحفل بلوك فخم باللون الأبيض حمل توقيع دار "Marchesa".

- اختارت الممثلة الصاعدة لوبيتا نيونغو Lupita Nyong'o أن تظهر بإطلالة مختلفة عما اعتادت عليه فاختارت اللونين الأبيض والأسود في إطلالة ناعمة وأنيقة أكملتها بأحمر شفاه وردي أضاء اللوك بالكامل.

- صوفيا فيرغارا Sofia Vergara كانت الأجمل في هذا الحفل بلا منازع، حيث اختارت فستاناً ذهبياً ناعماً من "Romona Keveza" ونسقته بطريقة ساحرة مع عقد بارز.

- ظهرت النجمة الهندية فريدا بينتو Freida Pinto بفستان وردي ناعم من "Thakoon" ونسقته في لوك متكامل حتى بدت إطلالتها ساحرة وأنيقة.

- كانت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك Irina Shayk من أجمل النجمات في هذا الحفل، إذ بدت متألقة ببدلة سوداء براقة حملت توقيع دار الأزياء الشهيرة "Versace".

شاهدي باقي الإطلالات في هذا الحفل، وأخبرينا بالإطلالة المفضلة لديك.

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