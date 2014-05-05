أخبار عاجلة

انفجار في محطة مترو بمدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير القوى العاملة: إجراء الانتخابات النقابية العمالية فور إقرار البرلمان للقانون -
الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري" -
ننشر اللقطات الأولى للمتهم بسرقة الشيكولاته داخل محكمة الجيزة -
أجايي ونجيب يخضعان لفحص طبي -
اكتمال النصاب القانوني لعمومية قضاة مجلس الدولة لمناقشة تعديلات "السلطة القضائية" -
وزير الداخلية يُرسل وفد لزيارة الطفلة "جنا" بالدقهلية -
بعثة سعودية ألمانية: مكتشفات أثرية أظهرت أن شمال المملكة كان مركزا حضاريا عالميا -
التضامن بالغربية: صرف 5 آلاف جنيه لأسرة ضحية "تفجير مركز التدريب" -
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بقليوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

أجمل الإطلالات تضيء حفل البيت الأبيض

Google+ Print
أجمل الإطلالات تضيء حفل البيت الأبيض أجمل الإطلالات تضيء حفل البيت الأبيض

في كل عام يستضيف البيت الأبيض أشهر النجمات في حفل عشاء تُمد فيه السجادة الحمراء، ويظهر الحضور بأجمل الإطلالات، وقد تنافست النجمات في الظهور بأجمل إطلالة بحضور الرئيس الأمريكي، واختارت كل واحدة منهن أجمل الفساتين، ومن خلال السطور التالية نذكر لك أبرز 5 إطلالات في هذا الحفل:

- تلفتنا السيدة الأولى للولايات المتحدة ميشيل أوباما Michelle Obama باختياراتها الأنيقة في كل مرة، وقد بدت متألقة في هذا الحفل بلوك فخم باللون الأبيض حمل توقيع دار "Marchesa".

- اختارت الممثلة الصاعدة لوبيتا نيونغو Lupita Nyong'o أن تظهر بإطلالة مختلفة عما اعتادت عليه فاختارت اللونين الأبيض والأسود في إطلالة ناعمة وأنيقة أكملتها بأحمر شفاه وردي أضاء اللوك بالكامل.

- صوفيا فيرغارا Sofia Vergara كانت الأجمل في هذا الحفل بلا منازع، حيث اختارت فستاناً ذهبياً ناعماً من "Romona Keveza" ونسقته بطريقة ساحرة مع عقد بارز.

- ظهرت النجمة الهندية فريدا بينتو Freida Pinto بفستان وردي ناعم من "Thakoon" ونسقته في لوك متكامل حتى بدت إطلالتها ساحرة وأنيقة.

- كانت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك Irina Shayk من أجمل النجمات في هذا الحفل، إذ بدت متألقة ببدلة سوداء براقة حملت توقيع دار الأزياء الشهيرة "Versace".

شاهدي باقي الإطلالات في هذا الحفل، وأخبرينا بالإطلالة المفضلة لديك.

سيعجبك أيضاً:

 

نظرة على تاريخ الحفل الأهم في عالم الموضة "Met Gala"

 

بين جرأة هيفاء وغرابة أسلوب مايا، أيّهما تفضّلين؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي