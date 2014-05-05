أجمل 15 قطعة من المجوهرات مستوحاة من الطبيعة

يلجأ الفنانون الى مصادر وحي مختلفة ومتعددة ليستوحوا منها أعمالهم الفنية، فأحياناً يختارون البحر وأحياناً السماء، وأحياناً أخرى أماكن لا يمكن أن تخطر في البال.. لكن كثيراً ما يلجأ مصممو المجوهرات الى الطبيعة الأُم الفائقة السحر والجمال، بزهورها المتفتحة، وأشجارها الخصبة، وألوانها البديعة التي تأسر القلب والعقل. وقد اخترنا لكم اليوم مجموعة من أجمل المجوهرات المستوحاة من الطبيعة.

عقود وأساور وخواتم وأقراط كلها زينت بأجمل الورود وأوراق الشجر الخضراء الندية، مشكلة تحفاً فنية تزين اطلالاتنا وتزيدها فخامة، وقد رأينا العديد من كبار دور المجوهرات يختارون الطبيعة مصدر وحي لهم ولمجموعاتهم الجديدة، حيث قدّمت Bvlgari عقداً من الذهب المرصع بالماس وبالأحجار الكريمة على شكل أوراق شجر ملونة تلتف حول الرقبة وتعانقها، وCarrera y Carrera صممت خاتماً على شكل وردتين منحنيتين فوق بعضهما البعض بكل نعومة من الذهب الأبيض والأصفر مرصعتين بالماس والياقوت. أما Chanel فقد قدمت لنا سواراً آسراً من مجموعة Camelia مرصعاً بالماس على شكل زهرة الكاميليا. ولدى Chaumet تدلّت مجموعة من الورود الربيعية على أقراط بتصميم ساحر، وفي مجموعة Cher Dior رأينا باقة من الورود بألوان قوية ومدهشة تنوعت بين الأصفر، الأزرق، الأخضر والزهري زينت أقراطاً بديعة وغاية في الفخامة. de GRISOGONO أتحفنا بعقد ذو تصميم رائع ذكرنا بعقد الياسمين الذي كنا نصنعه في طفولتنا لكن هذه المرة مصنوع من الألماس. ولعشاق الخواتم الماسية، خاتم Louis Vuitton على شكل وردة سيأثر قلوبكم بالتأكيد لجماله. وكذلك خاتم Tiffany&co. على شكل وردة متفتحة يتوسطها حجر كريم برتقالي اللون. وأخيراً حديقة Van Cleef & Arpels بورودها الخضراء والماسية التي شكلت عقداً بتصميم مدهش يزين رقبتنا...

مجوهرات رائعة بتصميمات ستزين رقابنا واطلالاتنا بالورود الساحرة وستحول أيامنا إلى أيام ربيعية منعشة.

سيعجبك أيضاً:

هل تبحثين عن ساعة بتصميم مميّز؟