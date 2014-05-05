أجمل 15 إطلالة من كاتالوغ أزياء "سيدتي" لصيف 2014

1- فستان من "أتيلييه فيرساتشي" Atelier Versace التي قدمت مجموعة شديدة الأناقة والقوة تمزج بين الغموض والغلامور بطريقة إنسيابية.

2- فستان من"شانيل" Chanel التي قدّمت تصاميم كلاسيكية جميلة بعيدة عن المبالغة. وشكل العرض مفاجأة للجميع من حيث اعتماد المصمم على أحذية رياضية لتتناسب مع فساتين السهرة التي صممها ليقلب بذلك قواعد الموضة رأساً على عقب.

3- فستان من "ديور هوت كوتور" Dior Haute Couture التي قدّمت مجموعة شديدة البساطة والنعومة. استخدمت فيها الورورد والدوائر المقصوصة باللايزر والتطريزات الثلاثية الأبعاد.

4- فستان من إيلي صعب الذي قدم مجموعة مفصلة من التول والأورغنزا، برزت فيها نقشات الورود الثلاثية الأبعاد ورأيناها تتداخل فيما بينها على بعض الفساتين التي امتلكت إطلالة ملوكية تليق بأميرات الأساطير والأحلام.

5- فستان من جورج حبيقة الذي قدّم مجموعة مستوحاة من أجواء الطبيعة المنعشة، تضمنت فساتين خلّابة من الأورغانزا والحرير صُممت بطيّات ترسم انحناءات الجسم الأنثوي بطريقة راقية.

6- فستان من "جيامباتيستا فالي" Giambattista Valli الذي قدّم مجموعة من التصاميم المخصصة للسهرات اختار لها المصمم تنانير طويلة تلامس الأرض وتنساب بدلال حالم فوق الأجساد من دون أن تحصرها أو تعصرها. وحضرت التطريزات الراقية بقوة لتعكس فخامة لا تضاهى.

7- زيّ من "جيورجيو أرماني" Giorgio Armani الذي قدم مجموعة اشتملت على الكثير من الرقي والفخامة من خلال التخريمات والدانتيل والتطريز والترتر كما تداخلت أقمشة الساتان والشيفون والأورغنزا مع بعضها البعض الأمر الذي أضفى الكثير من الحركة على التصاميم.

8- فستان من "جان بول غوتييه" Jean Paul Gaultier الذي قدم مجموعة جريئة من الأزياء المزخرفة والمنفوشة مع أكتاف كبيرة الحجم وجاكيتات جلدية وتنانير منتفخة.

9- فستان من "أوسكار كارفالو" Oscar Caravallo الذي مزج في مجموعته بين الألوان الجريئة والخطوط القوية من أجل ابتكار مجموعة تنبض بالألوان والحياة وتنضح بأشكال مستقبلية عصرية.

10- فستان من "رالف أند روسو" Ralph&Russo اللذين قدما مجموعة عكست أناقة الخمسينات والأربعينات فأعادت إلى الأذهان نجمات الزمن الجميل.

11- فستان من "شياباريللي" Schiaparelli الذي قدم مجموعة تضمنت الكثير من التفاصيل المختلفة وبرزت فيها الخياطة على ظاهر التصاميم بدل من أن تكون مخفية في بطانتها.

12- فستان من "ستيفان رولان" Stephane Rolland من مجموعته Solar التي نحتها استخدم فيها الأورغنزا والغازار بطريقة مبتكرة وأضاف إلى التصاميم تطريزات أنيقة غنية، وأضاف الجلد والفنيل لصقل الإطلالة.

13- فستان من "فالنتينو" Valentino من مجموعة شديدة الأنوثة والجاذبية حملت عنوان "رحلة خيالية"، مستوحاة من الطبيعة وملامحها الجميلة.

14- فستان من "يانينا" Yanina التي قدّمت مجموعة مستوحاة من تراث الكوتور الغني ومن تراث بلدها الأم روسيا. واشتملت المجموعة على فساتين مزينة ببتلات الأزهار والكثير من الألوان البراقة والمشعة.

15- فستان من زهير مراد الذي قدّم مجموعة تنوّعت ما بين السراويل والبذلات والتنانير والفساتين القصيرة والفساتين الطويلة الفخمة.

ما رأيك بالإطلالة من كاتالوغ أزياء "سيدتي" لصيف2014 ؟

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