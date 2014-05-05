بالصور.. نجاح تجربة «السيطرة على حريق بطائرة ركاب» بمطار الغردقة

نجحت أول تجربة ليلية «لاحتراق طائرة ركاب بالمطار»، أجريت في مطار الغردقة الدولي، مساء الإثنين، بحضور حسام كمال، وزير الطيران المدني، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر.

تضمنت التجربة سيناريو تعرض طائرة لحادث انفجار بأحد إطاراتها، وانحرافها خارج المدرج الرئيسي للمطار، واشتعال النيران بجناحها.

حضر التجربة كل من الطيار جميل مراد، رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والطيار سامح حفني، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والدكتور محمود عصمت، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، واللواء محمد كامل، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وإيهاب محيي، رئيس شركة الملاحة الجوية، وسامي عبدالمنعم، مدير مطار الغردقة الدولي، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وأكد الطيار حسام كمال، وزير الطيران، أن خطة وزارة الطيران المدني تهدف إلى تعزيز مستويات الأمن والسلامة الجوية في جميع المطارات المصرية، من خلال التدريب على خطط الطوارئ الجزئية والكلية، وإتمام التنسيق مع الأطراف العاملة بالمطارات.

وأضاف أن المطارات المصرية على استعداد كامل لمواجهة أي أحداث طارئة، وأثنى على الدعم المقدم من وزارات «الصحة والدفاع والداخلية والمالية» ومحافظة البحر الأحمر.