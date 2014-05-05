اختيار منسق “تمرد” مسئولاً إدارياً للحملة الرسمية لـ”المشير” بالمنيا

أكد محمد مختار منسق حملة “تمرد” بالمنيا , أنه تقرر اليوم الاثنين اختياره مسؤولاً إدارياً , بالحملة الرسميه للمشير عبد الفتاح السيسي بمحافظة المنيا .

ومن المقرر أن يبدأ المنسق الإداري لحملة المشير , في تشكيل أعضاء الحملة والفريق المعاون والمساعد له علي مستوي المحافظة , للقيام بالمهام اللازمه والعمل ميدانياً خلال الفترة القادمه لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة .

من جانبها أصدرت حركة “تمرد” بالمحافظه , بياناً هنأت خلاله اختيار منسقها العام مسؤولاً إدارياً لحملة المشير .

يذكر أن محمد مختار منسق حركة تمرد , يبلغ من العمر 33 سنة ويعمل محامي , وكان من أحد وأبرز القادة الميدانيين لثورتي 25 يناير و30 يونيو , وتصدي للعديد من التجاوزات.

ونجح مختار فى كشف ملفات فساد قبل وبعد الثورتين , وتعرض للعديد من المضايقات ،وتم احتجازه في مقر حزب “الحرية والعدالة , لاعتراضه علي حكم الإخوان وتنظيم مظاهرات ومسيرات مناهضه لهم في كافة إرجاء المحافظة .