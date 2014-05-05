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غاب الرئيس وحضر الوزير فتأجل افتتاح المترو

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تفقد الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل، صباح الإثنين، الاستعدادات النهائية لافتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو «كلية البنات- الجديدة»، والذى كان مقرراً أن يفتتحه الرئيس عدلى منصور، أمس، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، كما أرسلت الوزارة الدعوات الخاصة بالشخصيات العامة المزمع دعوتهم إلى رئاسة الجمهورية لمراجعتها.

من جانبه، قال المهندس إسماعيل نجدى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن المرحلة جاهزة للافتتاح، وتم إجراء جميع اختبارات التشغيل فى القطارات والتكييف ومكاتب حجز التذاكر، والتى أصبحت جاهزة للعمل فور الافتتاح. وأضاف أن طاقة الركاب بعد افتتاح هذه المرحلة ستصل إلى 700 ألف راكب، مقارنة بـ300 ألف فى المرحلة الأولى «العتبة- العباسية»، والوزارة بدأت إجراءات تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من نفس الخط، ليتم تشغيلهما فى توقيت واحد.

من ناحية أخرى، قالت مصادر بوزارة النقل إنه لم يتم تحديد موعد محدد للافتتاح، حيث اقترحت الوزارة على رئاسة الجمهورية أن يكون الموعد من 5 إلى 7 مايو الجارى، والوزارة فى انتظار تحديد الرئاسة للموعد، فيما كشفت مصادر مطلعة برئاسة الجمهورية أن الرئاسة لم تبلغ وزارة النقل بموعد نهائى، وقررت تأجيل الافتتاح دون تحديد موعد محدد لزيارة الرئيس لدواع أمنية.

وأكدت المصادر أن رئاسة الجمهورية أبلغت التليفزيون بأن يكون على استعداد لتصوير مراسم الافتتاح، صباح أمس، وهو الموعد الذى كان مقرراً للافتتاح، لكن تم تأجيله.

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