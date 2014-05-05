أخبار عاجلة

انفجار في محطة مترو بمدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير القوى العاملة: إجراء الانتخابات النقابية العمالية فور إقرار البرلمان للقانون -
الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري" -
ننشر اللقطات الأولى للمتهم بسرقة الشيكولاته داخل محكمة الجيزة -
أجايي ونجيب يخضعان لفحص طبي -
اكتمال النصاب القانوني لعمومية قضاة مجلس الدولة لمناقشة تعديلات "السلطة القضائية" -
وزير الداخلية يُرسل وفد لزيارة الطفلة "جنا" بالدقهلية -
بعثة سعودية ألمانية: مكتشفات أثرية أظهرت أن شمال المملكة كان مركزا حضاريا عالميا -
التضامن بالغربية: صرف 5 آلاف جنيه لأسرة ضحية "تفجير مركز التدريب" -
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بقليوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

كواليس أول حوار للسيسي: يرتدي بدلة كحلي.. ومعوقات منعت التصوير بـ«الاستاد»

  • مصر
  • 23
Google+ Print

مرتديًا «بدلة كحلي وكرافتة لبني وقميصًا أبيض»، يظهر المرشح الرئاسي عبدالفتاح ، في أول حوار تليفزيوني يطل خلاله على المصريين بعد 40 يومًا من تركه بدلته العسكرية وإعلان اعتزامه الترشح لرئاسة الجمهورية 26 مارس الماضي.

السيسي سيدخل إلى اللقاء شاكرًا محاوريه الإعلامية لميس الحديدي والإعلامي إبراهيم عيسى، في الجزء الأول من اللقاء، حسبما علمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة بكواليس اللقاء، التي أضافت أن «السيسي أثناء شكره لهما أخبرهما أنه اختارهما بنفسه لعقد الحوار معه».

وذكرت المصادر أن أول لقاء للسيسي كان من المفترض تصويره في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة، إلا أن «معوقات تتعلق بالنواحي الفنية الخاصة بالتصوير حالت دون ذلك»، حسب تعبيرها.

وأوضحت المصادر أن «تصوير اللقاء كان في فندق (الماسة)، وتمت الاستعانة بديكور قناة (cbc) في إطار تغطيتها لسباق الانتخابات الرئاسية تحت عنوان ( تنتخب الرئيس)».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

البابا فرنسيس يلتقي السيسي والطيب وتواضروس 28 إبريل

البابا فرنسيس يلتقي السيسي والطيب وتواضروس 28 إبريل

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه