كواليس أول حوار للسيسي: يرتدي بدلة كحلي.. ومعوقات منعت التصوير بـ«الاستاد»

مرتديًا «بدلة كحلي وكرافتة لبني وقميصًا أبيض»، يظهر المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في أول حوار تليفزيوني يطل خلاله على المصريين بعد 40 يومًا من تركه بدلته العسكرية وإعلان اعتزامه الترشح لرئاسة الجمهورية 26 مارس الماضي.

السيسي سيدخل إلى اللقاء شاكرًا محاوريه الإعلامية لميس الحديدي والإعلامي إبراهيم عيسى، في الجزء الأول من اللقاء، حسبما علمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة بكواليس اللقاء، التي أضافت أن «السيسي أثناء شكره لهما أخبرهما أنه اختارهما بنفسه لعقد الحوار معه».

وذكرت المصادر أن أول لقاء للسيسي كان من المفترض تصويره في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة، إلا أن «معوقات تتعلق بالنواحي الفنية الخاصة بالتصوير حالت دون ذلك»، حسب تعبيرها.

وأوضحت المصادر أن «تصوير اللقاء كان في فندق (الماسة)، وتمت الاستعانة بديكور قناة (cbc) في إطار تغطيتها لسباق الانتخابات الرئاسية تحت عنوان (مصر تنتخب الرئيس)».