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140 قطعة في معرض للآثار المستردة بالمتحف المصري السبت المقبل

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وجه الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو انتقاء بعض القطع الأثرية التي تعبر عن مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة لعرضها ضمن سيناريو العرض المتحفي للمعرض الدائم المقرر إقامته بمطار القاهرة الدولي كعنصر جذب سياحي لرواد خطوط الطيران العابرين «الترانزيت».

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها وزير الآثار، الإثنين، للمتحف المصري في التحرير، وتفقد الترتيبات النهائية لمعرض الآثار المستردة المقرر افتتاحه السبت القادم، والذي يستعرض 140 قطعة أثرية، والتي نجحت مساعي وزارة الآثار في استعادتها خلال الثلاث سنوات الماضية من عدد من الدول بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ووزارة الخارجية والإنتربول المصري والدولي.

وتابع وزير الآثار خلال الجولة التي رافقه فيها الدكتور محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات، وأحمد شرف، رئيس قطاع المتاحف، وسيد عامر، مدير المتحف المصري، إجراءات الصيانة الدورية الجارية بأجهزة التحكم في الحرارة والرطوبة بقاعة المومياوات الملكية، واعادة تغذية فتارين العرض بالغاز الخامل بما يضمن سلامة المومياوات المعروضة داخل الفتارين وغيرها من المقتنيات العضوية، والتي يقوم على تنفيذها إحدى الشركات العالمية المتخصصة.

وشدد «إبراهيم» على رؤساء الأقسام المختلفة بالمتحف بضرورة إجراء أعمال التنظيف والصيانة اللازمة للمعروضات الأثرية داخل فتارين العرض بصفة دورية بما يليق بقيمتها الأثرية والحضارية، وإعادة صياغة اللوحات الإرشادية الموضحة للقطع المعروضة داخل فتارين العرض في ثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وأصدر وزير الآثار تعليماته بضرورة متابعة نظافة دورات المياه بالمتحف وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأية تلفيات قد تنال الأدوات بها، مذكرا المسؤولين بالمتحف بأن النظافة عنوانا «لحضارات الشعوب»، ولتنقل لمرتاديها من مختلف الجنسيات صورة حضارية عن .

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