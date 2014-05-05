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بالفيديو.. الفنانة منى السعيد توبخ شخصا شكر قطر وهدد بتمزيق جواز مصر

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بالفيديو.. الفنانة منى السعيد توبخ شخصا شكر قطر وهدد بتمزيق جواز مصر بالفيديو.. الفنانة منى السعيد توبخ شخصا شكر قطر وهدد بتمزيق جواز مصر

رصدت كاميرا "اليوم السابع" توبيخ الفنانة منى السعيد لمواطن مصرى أمام السفارة اليونانية بشارع الجيزة، بسبب افتعاله مشكلة أمام مقر السفارة، وإهانة وأهلها، قائلا: "إنه لا يشرفه حمل الجواز المصرى وسيلقيه فى القمامة، وأن قطر قدرته فى حين لم تقدره بلده"، ما استفز الفنانة المعتزلة وقامت بتوبيخه قائلة له: "ازاى تبقى طويل وعريض كدا وتهين بلدك، عايز تشكر فى قطر روحلها، وانت عار على مصر، وان كنت لا تحبها لماذا تعيش فيها".؟ فرد قائلا "انا مش عايش فيها البلد مليانه سلبيات".

الجدير بالذكر أن منى السعيد فنانة مصرية ولدت فى 2 ديسمبر 1961، اتجهت إلى التمثيل وشاركت فى بطولة بعض الأفلام، اعتزلت الفن فى نصف التسعينيات شاركت فى فيلم خلطبيطة (1994) وطعمية بالشطة (1993) وامراة تدفع الثمن (1993) وقانون إيكا (1991) والتوت والنبوت (1986).

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