وزير الصحة يستمع لمشاكل المرضى خلال زيارة مفاجئة لمستشفى الغردقة العام

قام الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، بزيارة مفاجئة لمستشفى الغردقة العام عصر اليوم الاثنين، عقب وصوله مدينة الغردقه لحضور تجربة الطوارئ متسعة النطاق بمطار الغردقة الدولى.

وتفقد الوزير خلال الزيارة أقسام الطوارئ والحضانات والرعاية المركزة والاستقبال، وطلب من الأطباء الشباب العاملين بالمستشفى بمرافقته أثناء تفقده للأقسام المختلفة، وذلك لسماع رؤيته حول الخدمات المقدمة للمرضى وكيفية التعامل مع الحالات الصعبة وكذلك الإمكانيات المتوافرة بالمستشفى.

كما استمع إلى المرضى وذويهم للوقوف على مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى.