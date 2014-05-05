اليوم السابع: أخطر خطط مواجهة الفساد فى برنامج "السيسى"

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر، غدا الثلاثاء، مخطط المرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسى فى برنامجه الانتخابى لمواجهة الفساد، بعد أن كشف السيسى ملامح برنامجه لمواجهة الفساد خلال لقائه لممثلات المرأة.

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