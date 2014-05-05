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“السروي” يتابع سير منظومة الخبز الجديدة بالسويس

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“السروي” يتابع سير منظومة الخبز الجديدة بالسويس “السروي” يتابع سير منظومة الخبز الجديدة بالسويس

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس بجولة لمكتب تموين المثلث لتفقد سير العمل لاستخراج بطاقات الذكية الخاصة لصرف الخبز للمواطنين .

وشدد المحافظ علي مسؤولي المكتب بسرعة استخراج البطاقات الذكية وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين حتي يتثني لهم استخراج البطاقات الذكية و الحصول علي رغيف خبز والاستفادة من المنظومة الجديدة بالسويس .

كما تفقد المحافظ عدداً من المخابز بقطاع الجناين منها مخابز ” أبو عثمان” بمنشية أولاد علي حسن و” القنال” بأبو عارف و أبو عساكر ، ومخبز “محمد التوني” و “حمدي عيد” بكفر أحمد عبده القديم ومخبز “ موسي” لمتابعة حركة البيع وتوزيع الخبز للمواطنين .

وأعطي المحافظ تعليماته لأصحاب المخابز بصرف الخبز للمواطنين الوافدين بالكارت الذهبي الخاص بالمخبز لحين استخراج بطاقات ذكية خاصة بهم .

وفي الجولة التقي المحافظ بعدد كبير من أبناء السويس واستمع إلي ملاحظاتهم عن المنظومة وأكد علي أن هذه الملاحظات سيتم دراستها والعمل علي حلها من اجل توصيل رغيف خبز علي مستوي عالي من الجودة لمستحقيه من أبناء السويس .

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