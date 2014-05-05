الاتحاد الأوروبى يوفر 55 ألف فرصة عمل لشباب الإسكندرية

شهد اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية، اليوم الآثنين، توقيع بروتوكلين للتعاون بين الصندوق الاجتماعى للتنمية وجمعيتى تنظيم الأسرة والرعاية الاجتماعية بالإسكندرية، لتوفير 55 ألف و300 فرصة العمل لشباب المحافظة، بتمويل من الاتحاد الأوروبى.

ويهدف البروتوكول الأول بين الصندوق الإجتماعي للتنمية وجمعية تنظيم الأسرة، إلى توفير 27 ألف و700 فرصة عمل للفتيات والسيدات بالمناطق الفقيرة بمنطقة مينا البصل، وذلك بتمويل قدره مليون جنيه من الاتحاد الأوروبى، فضلاً عن تحسين خدمات الرعاية الصحية الأساسية للأم والطفل والعمل على رفع الوعي الصحي بتلك المناطق طوال فترة التعاقد لمدة 24 شهر.

ويتضمن البروتوكول الثاني بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وجمعية الرعاية الاجتماعية بكرموز توفير 27 ألف و600 فرص عمل قصيرة الأجل بمنطقة كرموز ورفع الوعي المجتمعي تجاه إلحاق الأطفال في المرحلة العمرية من 4-6 سنوات برياض الأطفال، بتمويل من الاتحاد الأوروبي يقدر بـ مليون جنيه .