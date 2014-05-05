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إخلاء سبيل طبيب القصر العيني المتهم بسرقة الأطفال بكفالة مالية

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إخلاء سبيل طبيب القصر العيني المتهم بسرقة الأطفال بكفالة مالية إخلاء سبيل طبيب القصر العيني المتهم بسرقة الأطفال بكفالة مالية

قررالمستشار تامر العربى رئيس نيابة القديمة  إخلاء سبيل مدير قسم التوليد بمستشفى قصر العينى القديم بكفالة 6 آلاف جنيه والطبيب النبطشى بكفالة 5 ألاف جنيه  فى البلاغ رقم 2854 لسنة 2014 لاتهامهما بالإهمال والتقصير والتسبب فى اختفاء طفل حديث الولادة من داخل الحضانة.

وكشفت تحقيقات محمود مصطفى مدير النيابة عن قيام أحد المواطنين بتقديم بلاغ ضد إدارة مستشفى قصر العينى يتهمهم بالاهمال وذلك بعد إجراء عملية ولادة لزوجته وأنجبت توأما ولد

وبنت  توفت البنت عقب الولادة  وتم وضع جثمانها فى ثلاجة المستشفى والطفل  الاخر تم وضعه بحجرة العناية المركزة لسوء حالته وعندما توجه إلى الحضانة لرؤية  الولد لم يجده وأخبروه فى المستشفى أنه توفى ، وعندما سأل عن جثة الطفل أخبره أن  عامل النظافة ألقاه فى القمامة عن طريق الخطأ ، ولم يجد جثة الطفل حتى الآن .

كما باشرطارق بهجت وكيل نيابة مصر القديمة ،التحقيق مع مدير مستشفى قصر العينى ومشرفة الممرضات بالمستشفى فى واقعة  أخرى وهى قيام ممرضة بخطف طفل إحدى المواطنات.كشفت تحقيقات النيابة، عن قيام فتاة بانتحال صفة ممرضة بمستشفى أبو الريش للأطفال، وأنها مرسلة للاطمئنان على الأطفال من مرض “الصفرة” ومع قربها من أحد الأطفال حديثى الولادة طلبت من إحدى الممرضات المتواجدات بالحضانات مرافقتها لفحصه  والكشف عليه،وعقب دخولها إلى مستشفى أبو الريش للاطفال قامت بمغافلة  الممرضة واستولت  على الطفل وخرجت من مدخل آخر بالمستشفى، حتى اختفت، وعقب قايم الممرضة بمحاولة البحث عنها لم تتوصل إلى شىء .

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