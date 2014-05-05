مؤتمر جماهيري للقبائل العربية لتأييد المشير السيسي

نظم أبناء القبائل المصرية العربية مؤتمر جماهيرى بالاشتراك مع جمعية الحزام الأخضر ونقابة الفلاحين، وذلك لدعم المشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، في الكيلو 106 بطريق (القاهرة- إسكندرية الصحراوى),وقد بدأ المؤتمر في تمام الساعة الثالثة عصرا وسيمتد حتي الساعة السادسة من مساء اليوم.

وقال عصام الجهينى, المنسق العام للقبائل العربية المصرية , :”إن المؤتمر هو الأكبر والأضخم, إذ أقيم على مساحة 85 فدانًا, وذلك ليكون أول مؤتمر من القبائل العربية لدعم المشير السيسى”.

ويشارك بالمؤتمر كل من السفير” محمود كارم” منسق حملة المشيرالسيسي , والدكتور”عبد الله المغازي” المتحدث الإعلامي بإسم الحملة , و عدد من الشخصيات العامة, والسياسيين والقوى وطنية مختلفة , بالإضافة إلي حوالي 35 ألف مواطن يمثلون القبائل العربية فى مصر من أسوان جنوبًا إلى مطروح شمالاً ومن البحر الأحمر شرقًا إلى السلوم غربًا.

من جانبه قال السفير”محمود كارم” منسق الحملة خلال كلمته بالمؤتمر , :”إنه إذا كانت مصر هى هبة النيل فإن الله منح مصر هبة بإرادة شعبها القوى وهي المشير عبد الفتاح السيسى”.

وقال الدكتور عبد الله المغازي المتحدث الإعلامي بإسم حملة المشير السيسي :”كلنا ثقة في المشير السيسي كرجل إدارة ورجل دولة في كل الملفات”, موضحاً أن المشير السيسي يمتلك عصا سحرية تتمثل في إرادة المصريين”.

وأوضح المغازي أن البعض يحاول ترويج إشاعات بنجاح المشير السيسي في كل الأحوال وهذه محاولة لإضعاف الهمم حتى لا يذهبوا للانتخاب.

وأشار المتحدث الإعلامي بإسم الحملة إلي أن المشير السيسي أكد أن التحديات الكثيرة لن تفت في عضد المصريين الذين قهروا الصعاب.