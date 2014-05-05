وزير الثقافة يفتتح ورش العمل الموازية لجائزة روزاليوسف

يفتتح الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة ، يرافقه المهندس محمد عبد الصادق الشوربجى رئيس مجلس إدارة روزا اليوسف فعاليات الورش الفنية والندوات الثقافية فى مختلف المجالات الفنية من تصوير ورسم وكاريكاتير وديجتال أرت والحروفية فى مؤتمرصحفى ، والإعلان عن جائزة روزا اليوسف للمبدعين الموازية للفعاليات وذلك بمقر المؤسسة الثلاثاء الموافق 6 مايو الجارى فى تمام الساعة الخامسة مساء ، المنسق العام محمد الطراوى .

تَقدم للورشة أكتر من 350 مشارك من إجمالى 550 تتراوح أعمارهم مابين 20 – 40 سنة ، بالإضافة لإقامة ورشة عمل للإطفال من سن 6-15 سنة تحت عنوان ” يلا نرسم مسقتبلا “ وتقام لمدة 45 يوما .

وتم تخصيص 15 جائزة للمتميزين وإتاحة الفرصة لهم للإنضمام لإصدارات مؤسسة روزا اليوسف مع توفير كافة المستلزمات والخامات الفنية الخاصة للمشاركين ، تهدف الورشة لإتاحة الفرصة للفنانين الشباب والكبار للإبتكار على المستويين التقنى والفكرى وتنمية قدراتهم الإبداعية وإعطائهم كل الإهتمام وصقل مواهبهم وتعميق قيمة الحوار ، وتعزيز الطاقات الإيجابية لدى الشباب ومقاومة الأفكار السلبية الهدامة ، بالإضافة لخلق مجال لتبادل الخبرات بين المشاركين والمشرفين على الورش ..

جدير بالذكر أنه قد تم طرح إستمارة الإشتراك بالمراكز الثقافية والفنية وعلى موقع البوابة الرئيسية للمؤسسة وقد شكلت لجنة لفرز الأعمال برئاسة د. سيد القماش وإختيار كل من لدية الموهبة للإشتراك فى الورش .