مستشار هنية: حكومة التوافق ستشكل في موعدها القانوني

أكد عيسى النشار، مستشار رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة إسماعيل هنية أن حكومة التوافق الوطني ستشكل خلال المدة القانونية المقررة.مشيرا الى أن الأسابيع الثلاثة المقبلة ستشهد الإعلان عن الحكومة.

وقال النشار، في تصريح صحفي اليوم الاثنين: “ننتظر وفدا من رام الله لمناقشة أسماء الوزراء، كان مقررا أن يتم ذلك أمس أو اليوم، لكن يبدو بسبب وجود الرئيس محمود عباس بالدوحة سيتم إرجاء وصوله للأسبوع المقبل”.

وأضاف أن أعضاء الحكومة المقبلة سيكونون من خارج الفصائل والأحزاب وفق ما تم الاتفاق عليه، لتكون حكومة تكنوقراط لا برنامج سياسيا لها، ولا تتبنى أيا من الرؤى السياسية للفصائل، والهدف الرئيسي لها هو تسير مجريات الأمور وصولا للانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة.

ووقع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية مكلف من الرئيس عباس يوم 23 أبريل الماضي اتفاقا مع حركة حماس في منزل رئيس حكومتها إسماعيل هنية بمخيم الشاطىء غرب غزة يقضي بإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة توافق وطني في غضون 5 أسابيع.

وحول ملف الأمن، قال النشار إن الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة لن يطرأ عليها أي تغيير في الفترة المقبلة، وذلك حتى تنفيذ ما تم التوافق عليه بملف الأمن من عقيدة أمنية ومهام وغيرها، موضحا أن الثلاثة آلاف عنصر الذين سيأتون من الضفة للانخراط في الأجهزة الأمنية بغزة سيكون لهم مهام محددة.

واعتبر أن التخوف الوحيد لديه هو الضغوط الأمريكية والاسرائيلية السياسية والمالية على الرئيس عباس والسلطة لثنيه عن المصالحة، مؤكدا أن المصالحة شأن فلسطيني داخلي، قائلا: “نحن على استعداد لدعم عباس للصمود في وجه تلك الضغوط”.

وتابع: “ندرك أن هناك من لا يرغب بإتمام المصالحة وممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تدلل على ذلك، الأمر الذي يستدعي أن يقوم الرئيس عباس والسلطة بتوفير الأجواء الإيجابية للمصالحة ووقف ممارسات الأجهزة الأمنية”.

وجدد مطالبته لحكومة رام الله باتخاذ قرارات مشابهة لقرارات حكومته برئاسة إسماعيل هنية، وتهيئة الأجواء الإيجابية لإتمام المصالحة.