التماهى يرفضه كل عاقل بقلم : محمد أبوالفضل

هل للجماعة أنا فردية؟ هل يستطيع كل منا أن يكوِّن أناه بكامل عبثيتها ونزقها وجنونها وتطرفها وعقلها في كل وقت؟

ما الذي يحدث لمن يصرح بأناه وسط الجماعة محاولاً إبعاد شبهةٍ ما دُسَّتْ إليه من دون جرم اقترفه، أو دُسَّتْ لغيره من دون وجه حق؟

لا أعني بالجماعة هنا جماعة دينية بالضرورة، بل أعنيها جماعة إنسانية بالدرجة الأولى، حتى وإن سعت بعد ذلك لتحويل سلوكها إلى سلوك ديني يتبنى أيديولوجيا شرعية قد لا تمت لشرع أصل ذاك الدين بصلة، ولكنها تفرض على جميع أفرادها العمل وفقها ووفق تلك التشريعات المستحدثة والموضوعة.

في مجتمعاتنا العربية للأسف الشديد عندما تكون (أنت)، وسط جماعة لا تريد منك إلا أن تكون (هي)، لابد أن تتكالب عليك اللعنات ويشرع المسئولون في تلك الجماعة بسلِّ جميع التدابير المشروعة وغير المشروعة من أجل سنِّ قوانين وفتاوى عرفية لتهميشك واستلاب حقوقك، بل وأحياناً لوصفك بالخارج منها وعليها، فلا تستطيع أن تصرّح بما يجول بخاطرك مادمت مخالفاً لجماعتك، خوفاً من أن تُسَلّ الأقلام عليك وأحياناً السلاسل والقيود وربما السجون!

في مجتمعاتنا العربية إن كنت تنتمي لجماعةٍ ما لأن ذويك انتموا إليها من قبلك، فذلك يعني أن تقبل جل ممارساتها بالضرورة، وأن تظهر استحسانك ورضاك عن كل ما ترتبه وتحوكه وتؤديه. فإن أنت أظهرت إعجابك بممارسة أدتها جماعة أخرى - ليست بالضرورة منافسة - تكون قد خسرت حياة هانئة وسط جماعتك!

الأمر الذي يجعل البعض - خشية - يطالب بتشريعات وسنن داخلية تضمن له حق التعبير عن رأيه من دون أن يصيبه مس الأذى، ويجعل بعضاً آخر يأخذ بنصيحة «إمش جنب الحيط»!

لا أعني بما ذكرت أنني أنتمي لفكرة تقديس الجماعة بكل ما لها وما عليها، أو أنني أتبنى فكرة الانصهار في الجماعة حد نسيان الأنا والعقل، بل أصف حالاً صارت منتشرة بشكل مزرٍ في مجتمعنا. وللأسف فإنها لا تجد من يحاول تفنيدها ونبذها والخروج عنها إلا القليل، وهو الواقع الذي أوضحته لنا الأزمة التي تتعرض لها بلادنا منذ تولى مرسى مقاليد الحكم حتى اليوم.

هناك كثيرون لا يريدون التفكير في أخطاء جماعاتهم فقط لأنهم لا يجيدون قول «لا»، ولا يستطيعون أن يكونوا «هم» من دون أن يكون للجماعة حضور واضح في قراراتهم. وهذا ما أنجب لنا وابلاً من الخطايا والأخطاء منذ فبراير حتى اليوم، وهو نفسه ما أدى إلى تقسيم مجتمعنا إلى نحن وأنتم.

الانتماء إلى الجماعة أمر محبب؛ لكي لا يشعر المرء بالغربة، ولكن التماهي بها هو الأمر الذي يجب أن يرفضه كل عاقل؛ فالجماعة ليست سوى أنا متفرقة ومتعددة تجمعت لتكون مجموعة من الآراء تختلف وتتفق لتصل إلى الحقيقة والصواب، الجماعة قلوب متعددة اتحدت لتكون مجتمعاً ملؤه الحب والوحدة.

فهل يعني الانتماء تماهي المنتمي مع/ في الآخر المنتمى إليه؟ وهل تصح الحياة من دون «لا»؟

أطلقوا «لا» واحدة في اليوم عند الحاجة إليها، فلا تصح الحياة دائماً بنعم

شبكةعيونالإخبارية

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