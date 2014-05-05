بالصور: ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها مع أسرة مسلسلها الجديد

اختارت الفنّانة ميريام فارس الاحتفال بعيد ميلادها الـ 31 مع أسرة مسلسل "الاتهام" الذي تتقاسم بطولته مع النّجم المصري حسن الرّداد، إلى جانب مجموعة من الفنانين اللبنانيين والمصريين، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وفاجأت أسرة المسلسل ميريام بإحضار "كيك" لها مزيّن بصورتها مع فرقة فولكلورية للاحتفال بالمناسبة. وفي المقابل، عمدت ميريام من جهتها إلى إشراك "الفانز" في فرحتها من خلال نشر صورها على "إنستغرام" لتعكس أجواء الحفل، حيث بدت في غاية الفرح والسّعادة، لما بذله أصدقاؤها من أجل إدخال الفرحة إلى قلبها، خصوصاً أنّ الاحتفال بعيدها تمّ في موقع تصوير المسلسل وبعيداً عن أهلها.

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