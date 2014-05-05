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حملة “السيسي” تبدأ أولى فعالياتها بأسوان بزيارة العمال في مصانعهم

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حملة “السيسي” تبدأ أولى فعالياتها بأسوان بزيارة العمال في مصانعهم حملة “السيسي” تبدأ أولى فعالياتها بأسوان بزيارة العمال في مصانعهم

بدأت الحملة الانتخابية لعبد الفتاح ، المرشح الرئاسي أولى فعالياتها بأسوان بالتعريف بالبرنامج الانتخابي للمشير لعمال المحافظة إذ بدأت الفعاليات بالتجول داخل المصانع بمنطقة “كيما” جنوب مدينة أسوان ، وهنأوا العاملين بعيد العمال ، وقدموا الحلوى و الشيكولاتة للعمال .

وأكد محمد عبد السلام ، مسؤول قطاعى وسط وجنوب الصعيد للحملة ، إننا سعداء بالفرحة التى رأيناها فى العمال فى مصانع أسوان ، خاصةً مصنع التغدية المدرسية بمنطقة “كيما” ، والتى استقبلنا فيه الدكتور حسين طحطاوى ، مدير المصنع والعمال والتى وجدوا ترحيباً كبيراً منهم وكانت بمثابة ملحمة شعبية لتأييد برنامج المشير السيسي ، وإننا ننتظر الأيام القادمة بفارغ الصبر لنثبت للعالم أجمع بأن المشير هو بالفعل (مستقبل وطن )” .

وأضاف عبد السلام ، إننا نهدف من خلال تهنئة عمال نشر البرنامج الانتخابي للمشير السيسي ، خاصةً ما يتعلق بعمال مصر ، الذي يعول المشير عليهم كثيراً لأنهم الذراع الحقيقي للتنمية ، وهم القاطرة البشرية التى تستطيع أن تدفع مصر للأمام سواء تنموياً أو اقتصادياً حتى تربوياً ، و إننا مقرون الدور الهام للعمال .

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