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بوتفليقة يعين أول حكومة جزائرية في بداية ولايته الرابعة

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بوتفليقة يعين أول حكومة جزائرية في بداية ولايته الرابعة بوتفليقة يعين أول حكومة جزائرية في بداية ولايته الرابعة

بوتفليقة

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين أول حكومة في بداية ولايته الرابعة بعد فوزه في انتخابات 17  (أبريل) وتعيينه لمدير حملته عبد المالك سلال رئيساً للوزراء، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

واحتفظ أهم الوزراء بحقائبهم مثل الداخلية والخارجية والدفاع والطاقة، بينما تم تعيين وزير جديد للمالية هو محمد جلاب الذي كان يشغل منصب وزير منتدب مكلف بالميزانية.

وإلى جانب وزير المالية كريم جودي، فإن من أبرز المغادرين عميد الوزراء أبو عبد الله غلام الله (80 سنة) الذي كان يشغل وزارة الشؤون الدينية، وخلفه في المنصب أحد كوادر الوزارة محمد عيسى.

كما غادرت وزيرة الثقافة خليدة تومي التي شغلت هذا المنصب منذ 2002، لتخلفها نادية لعبيدي وهي أستاذة في مدرسة الصحافة ومخرجة.

وتتميز هذه بوجود سبع نساء من أصل 34 وزيراً، يتولين وزارات الثقافة والتربية والتضامن والبيئة والصناعة التقليدية والسياحة إضافة إلى البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال.

وأعيد إنتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة بنسبة 81 في المئة من الأصوات في 17 (أبريل).

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