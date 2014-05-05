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السجن المشدد 3 سنوات للمتهمين بالتعدي على موكب رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل

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السجن المشدد 3 سنوات للمتهمين بالتعدي على موكب رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل السجن المشدد 3 سنوات للمتهمين بالتعدي على موكب رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل

5 مايو 2014 | 5:14 مساءً

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قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة خمسة متهمين بالتعدي على رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن ٣ سنوات.في القضية رقم ٧٤٢٢/٢٠١٣ دقي.
> عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ممثود، وعضوية المستشارين عبد الحميد كانل، وأحمد عبد العزيز الفقي، وأمانة سر حسن الصيفي.
> تعود أحداث الواقعة إلى مايو من العام الماضي، حيث دخلت إحدى السيارات “ربع نقل” موكب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هشام قنديل، وأثناء محاولة طاقم الحراسة إبعادها أطلق مستقلوها عيارين ناريين اتجاه سيارة الحراسة، وفر الجناة هاربين بالسيارة واصطدما بأمين شرطة، إلا أن قوات الأمن تمكنت من ضبط مستقلي السيارة وعددهم ٥ أشخاص وبحوزتهم ٢ فرد خرطوش.
> يذكر أن المتهمين الخمسة هم (إسلام أبو بكر.م) و(حنفي حامد.ح) و(محمد علي.م) و(محمود أحمد.ج) و(محمد أحمد.م).

 

عاجل 2014-05-05

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