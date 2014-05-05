مدير برشلونة يجتمع بلويس إنريكي

إفي - بدأ المدير الرياضي لبرشلونة الإسباني أندوني زوبيزاريتا مفاوضات مع مدرب سيلتا فيجو لويس إنريكي مارتينيز، وفقا لما كشفته وسائل اعلام محلية اليوم.

والتقطت عدسات جريدة (سبورت) الرياضية الإسبانية صورا للاجتماع الذي جرى في منزل إنريكي ببلدة جافا بمدينة برشلونة، فيما قالت القناتان الرابعة والسادسة بالتليفزيون الإسباني أن الاجتماع شهد أيضا مشاركة ألبرت فالنتين ونارسيس جوليا، مساعدي زوبيزاريتا.

يشار إلى أن إنريكي يعد أبرز المرشحين لقيادة برشلونة الموسم المقبل في ظل سير كل المؤشرات نحو رحيل الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو عن النادي.

واذا ما حدث الأمر ووقع مدرب سيلتا لبرشلونة ستقع على عاتقه مسئولية كبيرة في تعديل شكل الفريق وتحسين الصورة المخيبة له هذا الموسم بخسارته لنهائي كأس الملك أمام الغريم التقليدي ريال مدريد وخروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الذي يتصدر الليجا حاليا.

وبدأ إنريكي مسيرته التدريبية في الفريق الثاني للنادي الكتالوني عام 2008 ، حينما خلف الإسباني بيب جوارديولا مدرب بايرن ميونخ الحالي، الذي كُلف حينها بقيادة الفريق الأول.

وقاد المدرب الفريق الثاني لبرشلونة خلال ثلاثة مواسم وصعد به لدوري الدرجة الثانية في موسم 2009-2010 ، وفي الموسم التالي حقق أفضل نتيجة له في دوري الدرجة الثانية بانهاء الموسم في المركز الثالث.

ووقع إنريكي في 2011 مع روما الذي ظل يقوده طوال موسم كامل، ثم توقف عن التدريب لمدة عام ليوقع مع سيلتا فيجو الصيف الماضي.

وكان إنريكي لاعبا في صفوف برشلونة لمدة ثمانية مواسم من 1996 إلى 2004 وتوج معه بالليجا ثلاث مرات ومثلهم في الكأس، كما حصل على تأهيله في صفوف سبورتينج خيخون وقبل توقيعه لبرشلونة كان لعب خمس سنوات في صفوف ريال مدريد.