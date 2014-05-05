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زيدان: لدي رغبة في اثبات قدراتي كمدرب

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زيدان: لدي رغبة في اثبات قدراتي كمدرب زيدان: لدي رغبة في اثبات قدراتي كمدرب

إفي - قال الفرنسي زين الدين زيدان مساعد المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن لديه رغبة في اثبات قدراته كمدرب.

وقال زيدان في حوار مع شركة (أودي) للسيارات "في البداية وبعد الاعتزال كنت أرغب في الاستمتاع بوقتي مع عائلتي وأطفالي لأنه طوال 16 أو 18 عاما كانت حياتي تدور حول كرة القدم".

وأضاف الأسطورة الفرنسي "حينما تركت اللعبة بدأت في دراسة التدريب، الآن لدي رغبة في القيام بشيء ما، واظهار قدرتي على اضافة شيء لهذا العالم، ولكن هذه المرة كمدرب".

وتابع زيدان "الأمور الآن مختلفة بالطبع، المدرب يكون مسئولا عن 23 أو 25 لاعبا وهذا عمل مختلف لأنه حينما تبدأ المباراة، فإن صنع الفارق يكون مسئولية اللاعبين".

وأضاف (زيزو) من ناحية أخرى "أعتقد أن أهم شيء في حياتي هو عائلتي، زوجتي وأبنائي الأربعة، هذا كان سندا لي في حياتي كلاعب ولا يزال، لدي زوجة رائعة، أبي وأمي منحوني قيما رائعة أرغب في زرعها بأبنائي".

يشار إلى أن تقارير اخبارية سابقة أشارت إلى أن زيدان سيرحل عن منصبه كمساعد لأنشيلوتي بنهاية الموسم حيث يرغب في تولي مسئولي تدريب فريق بمفرده.

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