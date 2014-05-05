شرطة الشارقة تطلق مبادرة »طريق خالٍ من الوفيات«

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة المرور والدوريات مبادرة مرورية تحت شعار (طريق خالٍ من الوفيات) تهدف إلى تقليل نسبة الحوادث والوفيات الناتجة عنها خصوصاً وأن مؤشرات الربع الأول من العام 2014 مقارنة مع الربع الأول من العام 2013 قد سجلت زيادة في أعداد الوفيات بنسبة (5%) خاصة الحوادث التي تقع على الطرق الخارجية للإمارة.

وأشار العقيد شواف عبدالرحمن، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أن هذه المبادرة جاءت استمراراً للمبادرات التي تقوم بها شرطة الشارقة، واختصت في دراسة أسباب وقوع الحوادث ووضع الحلول المناسبة لها.

حيث يعمل الفريق على مضاعفة عدد الدوريات في مختلف الطرق الخارجية وتكثيفها في الطرق الحيوية، كما تم زيادة أعداد أجهزة ضبط السرعة (الرادار) وذلك للحد من السرعة. وأشار العقيد شواف أن الفريق سوف يتابع جهوده من خلال تكثيف الحملات التوعوية والتواصل مع الجمهور والسائقين عبر مختلف وسائل الإعلام.