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محمد بن راشد يطلق العلامة التجارية لدبي بسوق السفر

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محمد بن راشد يطلق العلامة التجارية لدبي بسوق السفر محمد بن راشد يطلق العلامة التجارية لدبي بسوق السفر

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله العلامة التجارية الجديدة لدبي التي سيتم استخدامها في التسويق والترويج الدولي للإمارة.


> جاء ذلك خلال زيارة سموه يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي إلى معرض السفر العربي في دورته الحادية والعشرين الذي إنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نحو 2700 شركة وجهة حكومية وخاصة تختص بقطاع السفر والسياحة والضيافة من دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر من 80 دولة حول العالم.

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