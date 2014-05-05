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تامر عبد المنعم: لم أسخر من نبيل شعيل وأتحمّل مسؤولية فشلي

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تامر عبد المنعم: لم أسخر من نبيل شعيل وأتحمّل مسؤولية فشلي تامر عبد المنعم: لم أسخر من نبيل شعيل وأتحمّل مسؤولية فشلي

أعرب الممثل المصري تامر عبد المنعم عن حزنه بسبب الهجوم الذي تعرّض له بعد تقليده لشخصية المطرب نبيل شعيل في برنامج "شكلك مش غريب".
وقال تامر عبر "تويتر" إنه حزين جداً بسبب الهجوم الذي تعرض له من المصريين أبناء بلده لمجرد فشله في الشخصية، ورد على الهجوم الذي تعرض له من محبي شعيل انه لم يقصد أبدا السخرية منه، مؤكداً أنه ليس لأنه أصبح سميناً مثله فهذا يعني أنه يسخر منه، وأكد أنه لا يجرؤ على ذلك، موضحاً أنّه وحده يتحمّل مسؤولية إخفاقه في الحلقة الأخيرة من البرنامج، مشيراً إلى أن البرنامج ترفيهي والتسابق من أجل المتعة فقط.
من جهة ثانية، عاد تامر إلى القاهرة لاستكمال تصوير مسلسله "المرافعة"، الذي يجمعه بدينا وشيرين رضا وباسم ياخور،على أن يعود الخميس إلى بيروت استعدادا لتجسيد شخصية موسيقار الأجيال المصري محمد عبد الوهاب في "شكلك مشغريب".
الجدير بالذكر أن "سيدتي نت" سبق وأجرت اتصالا بعلي القبندي مدير أعمال المطرب الكويتي نبيل شعيل، أكّد خلاله استياء الفنان من تقليده بهذه الطريقة، وقال إنّ شعيل غير راضٍ عن الصورة التي أظهره بها عبد المنعم لافتاً إلى أنّ بلبل الخليج أجرى اتصالاً هاتفياً مع الشيخ وليد الإبراهيم مالك مجموعة MBC ليبلغه عن استيائه مما حدث من تجريح وإساءة له.

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