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ابنة وردة الجزائرية لا تعرف شيئاً عن ذكرى والدتها

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ابنة وردة الجزائرية لا تعرف شيئاً عن ذكرى والدتها ابنة وردة الجزائرية لا تعرف شيئاً عن ذكرى والدتها

أعربت وداد ابنة الفنانة الجزائرية الراحلة وردة، والمقيمة في القاهرة عن استغرابها من الأخبار التي نشرت حول إحياء ذكرى والدتها في الثامن من مايو الجاري في دار الأوبرا في مدينة الإسكندرية، وقالت في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنها لا تعلم أي شيء عن هذا الحفل، وتساءلت "كيف سيكون الحفل يوم 8 مايو وذكرى والدتي يوم 15 مايو؟".
وطالبتنا وداد بالاتصال بالإعلامي وجدي الحكيم الصديق المقرب لعائلة وردة، لمعرفة ما إذا كان لديه علم بالحفل، فاتصلنا به وأكد لنا أنّه استغرب الإعلان عن الحفل على الصفحة الرسمية لدار الأوبرا، وأنه لا يعلم عنه شيئاًَ، كما أكد لنا أنه سيتصل لاحقاً بالقائمين على الحفل لمعرفة ما يحدث.
هذا وقد قامت إدارة الأوبرا المصرية بنشر إعلان ترويجي للحفل المزمع أن يقام في الثامن من مايو الجاري، لإحياء ذكرى الراحلة وردة بمشاركة عدد من النجوم الشباب غير المعروفين إلا على نطاق الأوبرا فقط.

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