هيا الشعيبي لطارق العلي: لست أنت من أخرجني من السجن

يبدو أنّ الخلافات بين النجمين اللذين شكّلا في السنوات الأخيرة "دويتو" من أنجح الثنائيّات في الوطن العربي ستستمرّ، إذ قامت الفنانة هيا الشعيبي بالردّ على ما قاله الفنان طارق العلي بالأدلّة والشهود، مؤكّدة أنها لم تخطئ بحق زميلها السابق بتاتاً.

وعقدت الشعيبي أمس مؤتمراً صحافياً لتوضيح الحقائق المتعلقة بطبيعة خلافها مع العلي، بحضور زوجها الفنان هاني الطباخ ومحاميتها نيفين معرفي.

وأكّدت الشعيبي في البداية أنّ طارق العلي هو من أقام ضدها دعوى قضائية، يُطالبها فيها بالتعويض عن غيابها عن مسرحية "تحت الصفر"، في حين أنها لم تتقاضَ أجرها عن المشاركة في 21 عرضاً من المسرحية ذاتها، مشيرة إلى أنها كانت تغضّ النظر عن أمور عدّة من أجل صداقتهما وزمالتهما الفنية، لافتة إلى أنّ العلي كان يعيّر زوجها الفنان هاني الطباخ بأنه مَن أخرجها من السجن.

دخلت السجن بسبب مشكلة مروريّة

وقالت الشعيبي: "كانت مشكلتي مروريّة ولا تمسّ أخلاقي أو سلوكي. ولست أنت يا طارق العلي مَن أخرجني من السجن، إنما شيوخي وأصدقائي"، وأضافت: "أقول لطارق العلي إنّه لم يرحمني عند وفاة والدي، وأصعدني المسرح لأمثّل عقب رحيل والدي بأربعة أيّام؛ والأمر نفسه تكرّر بعد ولادتي، إذ صعدت أيضاً المسرح بعدها بعشرة أيّام".

وكشفت الشعيبي عن خلفيّات مشكلاتها مع شريك الفنان طارق العلي في مركز "فروغي" عيسى العلوي، فقالت:

"قبل مسرحية "تحت الصفر" كان من المفترض أن أشاركهم في مسرحية "الطرطنجي". وبناء عليه، ألغيت جميع التزاماتي وارتباطاتي الفنية وتفرّغت للبروفات. وبعدما بدأنا بثلاثة أيام تلقيت اتصالاً هاتفياً من شريك العلي "عيسى العلوي" ليبلغني أنّ الدور غير مناسب لي، فلم أعترض. وبالفعل تمّ عرض المسرحيّة من دوني. وبرغم ذلك، وافقت على المشاركة في العمل التالي "تحت الصفر"، من أجل طارق العلي وعشرته، برغم أنني أتقاضى "ملاليم".

وأضافت: "لا أتقاضى مثلما يأخذ غيري من الفنانين بالخارج. وبرغم ذلك، أعمل باجتهاد، لأنني أحبّ ما أفعل وأقدّر طارق كفنان، ولأنني عملت معه منذ 10 سنوات".

الشعيبي: قالوا لي هذا ليس من شأنك

وأبدت....استغرابها لموقف شريك العلي الذي رفض اطلاعها على فريق عمل مسرحية "تحت الصفر"، وقال لها: "هذا ليس من شأنك".

وكشفت الشعيبي عن مشاهد كاملة تمّ حذفها من المسرحية "تحت الصفر" إرضاءً لطرف آخر من فريق العمل، لم ترضَ الإفصاح عن اسمه. وأشارت....إلى أنّها استغلّت فترة توقّف المسرحية لمدّة شهرين من أجل إجراء جراحة تكميم، تلتها جراحة أخرى لاستئصال 9 كيلوات من الجلد المترهّل، في وقتٍ شدّدت على أنّها لم تلجأ إلى هذه الجراحة من أجل التجميل، وإنّما لأنّها تُعاني من مرض السكّري الذي تسبّب في فقدانها جنينها ثلاث مرات.

وقالت هيا إنّها عندما سافرت بصحبة فريق عمل مسرحية "تحت الصفر" إلى أبو ظبي، وعندما خرجت من الفندق لتستقلّ الحافلة المخصّصة للفنانين، تفاجأت باصطحاب إحدى الممثلات في العمل زميلاتٍ لها، ممّا استدعى من هيا رفض التواجد في الحافلة، وقالت: "تعرفون كيف يتحدّث طارق ومداعباته. لذا، رفضت أن أركب الحافلة بوجود صديقات الفنانة خوفاً من حدوث أيّ موقف أمام أنظارهنّ. وعند اعتراضي، تمّ تجاهلي وتركنني استقلّ سيّارة أحد العاملين في الفندق".

ماذا حدث في قطر؟

من جانبه، قال الفنان هاني الطبّاخ زوج الفنانة هيا الشعيبي: "قدّمنا في قطر 17 عرضاً. وفي أوّل 10 عروض، كانت هناك أفيهات بين طارق وهيا. ولكنني تفاجأت بعد العرض الـ10 أنّ طارق يرفض أن تضربه هيا على رأسه وأن تغنّي مقطعاً غنائياً مثلما كان يحدث في العروض السابقة. وبناءً عليه، طلبت من هيا أن تلتزم كلام طارق. وبالفعل، في العرض، أدّت هيا دورها المطلوب من دون أيّ إضافات. وفي أحد المشاهد، دفع طارق هيا باتجاه الديكور. وعندما لم تبادله هيا الحركة نفسها، بناء على طلبه، دفعها خارج المسرح وطردها أمام الجمهور".

واستطرد هاني بالقول: "هناك أفيهات قالها طارق في العروض القطرية، تضمّنت عبارات فيها "قلة أدب". وبرغم ذلك تحمّلنا لأنه شقيقنا الأكبر".

وكشف الطبّاخ عن أنّ زوجته أجرت جراحة التجميل في شهر ديسمبر الماضي، وأنها كانت بحاجة إلى ثلاثة أشهر كي تتعافى. ولكنها بسبب تعرّضها للضرب بشدّة من قبل طارق على المسرح، تفاقم الجرح، وألزمها الطبيب بالحصول على ثلاثة أشهر أخرى، مشدّداً على أنّ لديهم كافة التقارير الطبية التي تفيد ذلك، معتبراً أن تغيّب زوجته عن عروض دبي كان بسبب وعكتها الصحيّة.

ولفت إلى أنّ هيا طلبت عدم مشاركتها في عروض دبي، بسبب تردّي أحوالها الصحيّة، وأنّ شريك الفنان طارق العلي طلب منه أن تكتب اعتذاراً رسمياً عن تواجدها مع فريق المسرحية في دبي، موضحاً أنّه بعدما كتبت هيا صيغة الاعتذار، تفاجأت بتهرّب مسؤولي شركة فروغي.

مشاكل "طارق وهيونة"

ورداً على سؤال "سيدتي نت" حول اتهام طارق لهيا بأنها تفتعل المشكلات منذ مشاركتهما في برنامج "طارق وهيونة"، قالت هيا: "إذا كنت أفتعل مشكلات في "طارق وهيونة"، فلماذا وقّع طارق معي عقد مسرحية "تحت الصفر"؟. ألم يكن من الأجدر به أن يوقف التعامل معي".

وأكّدت هيا أنها لا تمانع في عودة التعاون مع طارق، إذا أصبح هو منتج أعماله من دون تدخّل شريكه، مؤكّدة أنها أضافت إلى طارق، كما أنّه أضاف إليها وأنها اشتهرت قبل أن تتعاون معه.