هل تزوّجت كيم كردشيان وكانيي ويست سراً؟

يبدو أنّ نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian وخطيبها مغني الراب Kanye West لم يستطيعا أن ينتظرا موعد زفافهما الرسميّ فتزوّجا سراً، لينضما بذلك الى أبرز مشاهير هوليوود الذين تزوجوا سرّاً.



فقد نشرت وسائل إعلام أمريكية خبر زواج الثنائيّ في لوس أنجلوس، في حفل صغير، تحضيراً للحفل الكبير الذي سيُقام في فرنسا في24 أيار/مايو. وقد حصل الثنائي على وثيقة الزواج في كاليفورنيا خلال الأيام القليلة الماضية.

هذا الخبر أشعل جميع وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث انهالت على الثنائي Kim و Kanye الكثير من المباركات.

من جهة أخرى، نفى مصدر مقرّب من عائلتي الثنائيّ الخبر، في الوقت الذي التزم الحبيبان الصمت.

يُذكر أنّ Kim Kardashian وخطيبها Kanye West، توجّها إلى نيويورك اليوم من أجل حفل "met gala"، قبل حفل الزفاف المنتظر والذي رفض حضوره حتى الآن 105 من المدعوّين.

من هي النّجمة التي اعتذرت عن حضور حفل زفاف كيم كردشيان؟

هل فعلاً خان كيني خطيبته كيم قبل أيام من زواجهما؟

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كيني يخون خطيبته كيم قبل أيام من زواجهما