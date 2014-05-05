صورة - صليب القديس جورج بدلا من شعار ميلان على قميص الموسم الجديد

في تصميم غريب، قرر مسؤولو ميلان الاستغناء عن وضع شعار الفريق على صدر قميص الموسم الجديد، مكتفيا بوضع صليب أحمر على خلفية بيضاء مشابه لعلم إنجلترا.

الصليب الأحمر أو صليب القديس جورج، هو رمز ديني مسيحي، ويتم وضعه على العديد من الأعلام والشعارات.

ويرمز الشعار في حالة ميلان إلى شعار مدينة ميلانو، كما يشبه القميص أول قميص ارتداه الروسونيري.

وكشف الفريق الإيطالي عن شكل القميص الموسم الجديد، والذي من المقرر له أن يظهر للمرة الأولى في مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي أمام ساسولو.

طيران الإمارات ستظل على وجهة القميص كراعي للروسونيري، بينما يتكون القميص من اللونين الأحمر والأسود.