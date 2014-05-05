صورة - والكوت يكرر استفزاز جماهير توتنام بإشارة الثنائية

أعاد ثيو والكوت جناح أرسنال استفزاز جماهير الغريم اللندني توتنام هوتسبر بإشارة 2-0 التي قام بها أثناء مباراة الكأس التي تعرض فيها للإصابة في الرباط الصليبي.

وفاز أرسنال على غريمه 2-0 في مباراة دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعرض والكوت للإصابة في المباراة، ليخرج محمولا على نقالة ويظهر مبتسما مشيرا بنتيجة اللقاء.

وأثار هذا الاحتفال ضجة كبيرة في إنجلترا، وظهرت أصوات تطالب الجناح فائق السرعة بالاعتذار.

ولكن والكوت ظهر في احتفالات أرسنال بالمركز الرابع والتأهل لدوري أبطال أوروبا عقب مباراة وست بروميتش يوم الأحد، وقام بنفس الإشارة.

يذكر أن والكوت تعرض في المباراة المذكورة بقطع في الرباط الصليبي، ليتأكد غيابه عن منتخب إنجلترا في مونديال البرازيل.