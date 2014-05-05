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روما مستعد لبيع بنعطية لبايرن ميونيخ

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روما مستعد لبيع بنعطية لبايرن ميونيخ روما مستعد لبيع بنعطية لبايرن ميونيخ

أ ش أ - ذكرت صحيفة (كيكر) الألمانية أن نادي روما الإيطالي أعرب عن استعداده لبيع مدافع فريق كرة القدم المغربي المتألق المهدي بنعطية إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني مقابل مبلغ 25 مليون يورو.

تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي صرحت فيه مصادر في الفريق البافاري بأن مدربه الأسباني بيب جوارديولا يرغب فى تعزيز صفوف الفريق بلاعب متميز في خطّ الدفاع في ظل تواضع مستوى الثنائي بواتنج ودانتي خاصة على مستوى بناء الهجمات.

وظهر المهدي بنعطية بشكل مميز خلال الموسم الحالي مما جعل العديد من الخبراء يصنفونه ضمن أبرز اكتشافات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

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