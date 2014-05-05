أتليتكو: اذا فقد برشلونة آماله في الليجا سيلعب ضدنا للاستمتاع

إفي - قال رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، إنه يعتقد بأن برشلونة حال فقدانه الآمال في الاحتفاظ بلقب الليجا هذا الموسم، سيخوض مباراته الاخيرة امام "الكولتشونيروس" بغرض الاستمتاع في ملعب كامب نو وسط جماهيره، وسيسعى للفوز لكن دون بذل جهود كبيرة.

وصرح سيريزو لقناة (راك 1) الكتالونية بأن "برشلونة سيسعى للفوز، عكس ما يردد البعض بأنه لن يريد تتويج ريال مدريد باللقب".

وأضاف: "من السهل التحدث قبل حدوث الأشياء، لكن من الصعب تنفيذ هذه الاشياء بعد ذلك، علينا الانتظار، فنحن سنقدم أفضل ما لدينا".

وشدد: "لازلنا نحن نتصدر الليجا، وبفارق نقاط عن صاحبي المركزين الثاني والثالث، ونملك بأيدينا امكانية التتويج باللقب".

ويتصدر أتلتيكو الليجا برصيد 88 نقطة يليه برشلونة بفارق ثلاث نقاط ثم ريال مدريد بفارق خمس نقاط ولديه مباراة مؤجلة، وذلك قبل جولتين على الختام.

وحال فوز ريال مدريد بمبارياته الثلاث المتبقية امام بلد الوليد وسيلتا واسبانيول مع فوز أتلتيكو بلقاء مالاجا المقبل وفوز برشلونة امام إلتشي، ستكون مواجهة البرسا وأتلتيكو هي التي ستحسم لقب الليجا، فحال فوز البرسا بملعبه سيتوج الريال، وحال تعادله او خسارته سيتكون الروخيبلانكوس.