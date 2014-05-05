مارسيلو: برشلونة؟ أثق فقط في ريال مدريد

لا يثق البرازيلي مارسيلو ظهير ريال مدريد في قدرة برشلونة على إسقاط أتليتكو في الجولة الأخيرة من الليجا.

الليجا معقدة جدا الآن، أتليتكو خسر من ليفانتي يوم الأحد 2-0 ليتوقف رصيده في الصدارة عند 88 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة.

وفشل ريال مدريد في استغلال الفرصة وتعادل مع فالنسيا 2-2 ليرفع رصيده إلى 83 نقطة في المركز الثالث وله مباراة مؤجلة.

ولكن إذا فاز الميرنجي في مبارياته الثلاثة المتبقية وفاز برشلونة على أتليتكو في الجولة الأخيرة، سيتوج بالليجا.

وعن ذلك قال مارسيلو لصحيفة "ماركا": "لا، أثق فقط في ريال مدريد، فعلينا أن نؤدي دورنا ونرى بعدها ماذا سيحدث.. فلن نثق في أي فريق".

وتابع "علينا أولا أن نفوز بمبارياتنا وألا ننظر للآخرين، علينا فقط أن نفكر في أنفسنا".

برشلونة أيضا يمتلك فرصة التتويج لو فاز على إليتشي ثم أتليتكو، بشرط خسارة ريال مدريد نقاطا جديدة في الثلاث مباريات المقبلة.