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رئيس الهلال: نسعى للفوز بدوري أبطال آسيا

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رئيس الهلال: نسعى للفوز بدوري أبطال آسيا رئيس الهلال: نسعى للفوز بدوري أبطال آسيا

قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس الهلال السعودي أن فريقه يسعى للتتويج بدوري أبطال آسيا هذا الموسم، بعد خسارة كافة البطولات المحلية.

ويواجه الهلال بونديكور الأوزبكي يوم الأربعاء في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وقال بن مساعد في تصريحات تليفزيونية: "الهلال كان يعاني من غيابات مؤثرة، أمثال سلمان الفرج ونواف العابد وياسر الشهراني ولكن الثقة متوافرة في جميع اللاعبين".

وتابع "لدي قناعة شخصية أن الهلال قادر على التأهل لدور الـ8".

وواصل متما "الهلال سيكون قادرا للفوز بالبطولة في حال التأهل لهذا الدور".

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