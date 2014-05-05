“شوَن” القليوبية تستقبل 17 ألف طن و500 كيلو قمح

استقبلت شون محافظة القليوبية 17 ألف طن و500 كيلو قمح بواقع 13 شونة و3 صوامع صالحة للتخزين بالإضافة إلي بنوك التنمية الزراعية والجمعيات الزراعية.

وقال جمال السيد وكيل مديرية التموين ، إنه:” تم فحص جميع الشون للتأكد من خلوها من الشوائب والعيوب والحشرات وعدم وجود قمح من الموسم السابق او قمح مستورد”.

من جانبه أكد المهندس عادل مصلح وكيل وزارة الزراعة أنه تم التنسيق لصرف مستحقات المزارعين وفقاً لسعر إستلام الأردب الواحد من المزارعين والذى يتراوح ما بين 410 و 420 جنيها، وذلك على حسب درجة نقاء القمح مقارنةً بالعام الماضى إذ كان 390 جنيها ،وسيتم دفع الثمن للمزارعين بعد أيام قليلة من التسليم.