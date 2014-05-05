ضبط أربع مخازن تحوى (70) طن بضائع مهربة بـ”الجرابعة” ببورسعيد

ضبطت مديرية أمن بورسعيد أربع مخازن كمستودع للبضائع الأجنبية الغير خالصة الرسوم الجمركية بعد تهريبها من بورسعيد و القبض علي عدة أشخاص .

وقد وجهت مديرية أمن بورسعيد ضربة أمنية جديدة لرؤس التهريب ببورسعيد ،إذ تمكنت من ضبط أربع مخازن بداخلها (70) طن بضائع مهربة أجنبية الصنع وغير خالصة الرسوم الجمركية بمنطقة الجرابعة دائرة قسم الزهور ،وتم ضبط عدد (7) متهمين .

وكان ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد ،قد تمكنوا فجر اليوم من تتبع عدد أربع سيارات محملة بكميات كبيرة من البضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ،وذلك حال سيرها بأحد المدقات (تم غلقة صباح اليوم ) حتى استقرت تلك السيارات أمام بعض المنازل بقرية الجرابعة دائرة قسم الزهور .

وتوجهت على الفور مأمورية مكبرة برآسة العميد “احمد فاروق” رئيس قسم المباحث الجنائية بمديرية أمن بورسعيد ، ضمت كل من العقيد”محمود مرسى” والرائد “محمد عبد المنعم” والنقيب “محمد شطا” ،مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن إذ تمكنوا من ضبط السيارات وضبط عدد (4) مخازن بداخل كل منها كميات كبيرة من البضائع المهربة ،كما تم ضبط عدد (4) متهمين من أصحاب تلك المخازن ،وعدد (3) متهمين من القائمين على التحميل وهم .

“محمود محمد جربوع” مقيم بقرية الجرابعة دائرة قسم الزهور (صاحب مخزن) و”فوزى السادات جربوع ” مقيم بقرية الجرابعة دائرة قسم الزهور (صاحب مخزن) و”أحمد محمود جربوع” ومقيم بذات القرية (صاحب مخزن) و”محمد نصر عبد الرحمن” – مقيم بذات القرية (صاحب مخزن)أيضاً و”سامح مصطفى أحمد” و”السعيد السيد عبد الرؤف” و”السيد عبدة محمد”.

وتم الاستعانة بسيارات جهاز الإنقاذ والطوارئ بالمحافظة لنقل البضائع والتى بلغت حوالى (70) طن ،وتم التحفظ عليها جميعاً على ذمة النيابة العامة .

ووجه اللواء”محمد الشرقاوي” مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد الشكر للضباط والقوات المشاركين فى الضبط وحثهم على الاستمرار فى التصدى بكل حزم لعمليات التهريب وضبط القائمين عليها.