وزير الري: حملات تفتيش مشددة لإزالة شتلات الأرز المخالفة

أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الري، حرص الحكومة على تقنين زراعة الارز للحد من الهدر في مياه الرى ، مشيرا الى أنه لن يسمح بزراعة مساحات ارز خارج المناطق والزمامات المتفق عليها مع وزارة الزراعة ، وأن مفتشى الرى سوف يقومون بحملات مستمرة لازالة شتلات الارز المنزعة فى الاراضى المخالفة ، ومن بينها مناطق ابيس وخورشيد بالاسكندرية حتى لا تتاثر حصة المياه الشرب المقررة للمحافظة.

وقال زير الرى – خلال لقائه بالعاملين بمحطة النصر 5 خلال جولته التفقدية لبحت مشاكل الرى والصرف بمنطقة النوبارية – إنه يبحث حاليا امكانية تحديد موعد لقطع خط المياه العكرة المغذية لقرى الساحل الشمالى ومارينا ، موضحا أن عليهم اللجوء لاقامة محطات تحلية لتوفير احتياجتهم من المياه ، وأضاف أن اولويات الحكومة فى المرحلة القادمة توفير الاحتياجات المائية لاراضى صغار المزراعيين والمستثمرين.

وأشار الى أن مدينه مطروح لن تعانى من مشكلة مياه الشرب اعتبارا من بداية فصل الصيف القادم ، حيث تقوم القوات المسلحة بتنفيذ محطة ثانية لتحلية المياه بطاقة 24 الف متر مكعب يوميا ليصل كميات المياه الى 48 الف متر مكعب يوميا.

كما كلف الوزير مهندسي الرى بالنوبارية بالمتابعة الميدانية لقراره الخاص بايقاف تنفيذ المرحلة الثانية من محطة شرب العلمين والتى تم الاتفاق على ذلك مع وزير الاسكان وابلاغه فى حالة وجود اى مخالفة للقرار .

> وقرر عبد المطلب حصر ومراجعة كافة العاملين بمحطات الكهرباء والميكانيكا والمقيمين بالمستعمرات السكنية قبل خروجهم الى المعاش بـ 5 سنوات لتوفير سكن لهم ، مقابل اخلائهم المساكن الادارية التابعة للمصلحة حتى نتمكن من استيعاب العمالة الجديدة التى تحتاج الى مساكن ، وقرر دراسة امكانية انشاء عيادة صحية بطبيب مقيم وسيارة اسعاف مجهزة وذلك لتوفير الرعاية الصحية للعاملين بالمناطق النائية.