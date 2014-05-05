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رفع جلسة محاكمة 67 من الإخوان بسوهاج للمداولة والنطق بالحكم

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رفع جلسة محاكمة 67 من الإخوان بسوهاج للمداولة والنطق بالحكم رفع جلسة محاكمة 67 من الإخوان بسوهاج للمداولة والنطق بالحكم

محكمة

رفعت جلسة محاكمة إخوان سوهاج الأن للمداولة والنطق بالحكم إذ تنظر اليوم الدائرة الثانية بمحكمة جنايات سوهاج اليوم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية كل من المستشار أحمد مندور عبد الله وحلمي جمال الدين ومجدي نبيل نصرالله.

وبأمانة سر محمد سيد العادلي وطه حسين ثانى جلسات محاكمة 67 من أعضاء جماعة الإخوان المتهمين باقتحام مبنى ديوان عام محافظة سوهاج فى شهر يوليو 2013 والتى تم تأجيلها لجلسة اليوم، ورفعت الجلسة للاستراحة في وقت سابق ثم استئنافت الجلسة وقام المحامين بالمرافعه ورفعت الجلسة مرة أخرى الأن للمداولة والنطق بالحكم.

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