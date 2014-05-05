مجلس الوزراء:اهتمام محلب بقرى الظهير الصحراوى ليس له علاقة ببرامج أي من مرشحي الرئاسة

أكد مجلس الوزراء انه سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير قرى الظهير الصحراوى في عدد من القرى بمحافظات الجيزة وبني سويف والفيوم، وسوهاج ، وذلك كنماذج قابلة للتطبيق بعد ذلك في قرى جديدة.

> وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراءقد عقد اجتماعا أمس لبحث ومناقشة سبل تطوير قرى الظهير الصحراوي لإحياء وتطوير هذه القرى وتحويلها لقرى منتجة وجعلها جاذبة للتوطين والإستقرار السكاني فيها من خلال إقامة أنشطة إقتصادية متنوعة لاستغلال قرب هذه القرى من القرية الأم والقرى المجاورة.

> تجدر الإشارة إلى أن المهندس إبراهيم محلب قد تبنى هذا المشروع فى أعقاب ثورة 30 يونيو مباشرة حين تولى مسئولية وزارة الإسكان، حيث أولى هذا الملف عناية خاصة، وأكد على ضرورة الإستفادة من هذه القرى التى أنفقت عليها الدولة نحو مليارى جنيه حتى الآن، ولم يتم تسكينها نظراً لنقص الخدمات ومحفزات التنمية التى تجذب المواطنين.

> واشار مجلس الوزراء الى أن اهتمام المهندس محلب بهذا الملف ليس له صلة بورود الموضوع ضمن البرامج الانتخابية لأى من مرشحى الرئاسة، وليس له صلة من قريب أو بعيد بتنفيذ برامج أحد المرشحين كما يدّعى البعض.

أ ش أ