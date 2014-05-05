أخبار عاجلة

اكتمال النصاب القانوني لعمومية قضاة مجلس الدولة لمناقشة تعديلات "السلطة القضائية" -
وزير الداخلية يُرسل وفد لزيارة الطفلة "جنا" بالدقهلية -
بعثة سعودية ألمانية: مكتشفات أثرية أظهرت أن شمال المملكة كان مركزا حضاريا عالميا -
التضامن بالغربية: صرف 5 آلاف جنيه لأسرة ضحية "تفجير مركز التدريب" -
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بقليوب -
بالصور.. "التضامن" بالغربية تنظم احتفالا بـ"يوم اليتيم" -
خروج المصابين الصينيين والتشيليين في حادث سير الفيوم بعد تلقى العلاج -
ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة -
اقتصادية النواب تواصل مناقشتها لقانون الاستثمار -
«دريّة أحمد»| أجهضت نفسها مرتين.. وبسببها اعتزلت «سهير رمزي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مجلس الوزراء:اهتمام محلب بقرى الظهير الصحراوى ليس له علاقة ببرامج أي من مرشحي الرئاسة

Google+ Print
مجلس الوزراء:اهتمام محلب بقرى الظهير الصحراوى ليس له علاقة ببرامج أي من مرشحي الرئاسة مجلس الوزراء:اهتمام محلب بقرى الظهير الصحراوى ليس له علاقة ببرامج أي من مرشحي الرئاسة

أكد مجلس الوزراء انه سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير قرى الظهير الصحراوى في عدد من القرى بمحافظات الجيزة وبني سويف والفيوم، وسوهاج ، وذلك كنماذج قابلة للتطبيق بعد ذلك في قرى جديدة.
> وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراءقد عقد اجتماعا أمس لبحث ومناقشة سبل تطوير قرى الظهير الصحراوي لإحياء وتطوير هذه القرى وتحويلها لقرى منتجة وجعلها جاذبة للتوطين والإستقرار السكاني فيها من خلال إقامة أنشطة إقتصادية متنوعة لاستغلال قرب هذه القرى من القرية الأم والقرى المجاورة.
> تجدر الإشارة إلى أن المهندس إبراهيم محلب قد تبنى هذا المشروع فى أعقاب ثورة 30 يونيو مباشرة حين تولى مسئولية وزارة الإسكان، حيث أولى هذا الملف عناية خاصة، وأكد على ضرورة الإستفادة من هذه القرى التى أنفقت عليها الدولة نحو مليارى جنيه حتى الآن، ولم يتم تسكينها نظراً لنقص الخدمات ومحفزات التنمية التى تجذب المواطنين.
> واشار مجلس الوزراء الى أن اهتمام المهندس محلب بهذا الملف ليس له صلة بورود الموضوع ضمن البرامج الانتخابية لأى من مرشحى الرئاسة، وليس له صلة من قريب أو بعيد بتنفيذ برامج أحد المرشحين كما يدّعى البعض.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا