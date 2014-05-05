المتحدث بإسم الوفد: أبو شقة قائم بالأعمال وليس سكرتيرًا عامًا

قال المستشار بهجت الحسامي، المتحدث الرسمي بإسم حزب الوفد، أن ما نشر على لسان المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس الحزب، حول توليه منصب السكرتير العام رسمياً غير صحيح مؤكدًا ان ابو شقه لم يدل بهذا التصريح.

وقال الحسامي، أن المستشار بهاء أبو شقة، صرح في وقت سابق بأنه قائم بأعمال السكرتير العام بجانب منصبه كنائب لرئيس الحزب وذلك لفترة مؤقتة لحين انتخاب سكرتير عام جديد في الاجتماع القادم للهيئة العليا .

كان الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، قد أصدر قراراً بتاريخ 29 أبريل الماضي بتكليف المستشار بهاء الدين أبو شقة بالقيام بأعمال السكرتير العام إضافة لمنصبه كنائب لرئيس الوفد لحين انتخاب سكرتير عام جديد .