ختام المؤتمر العلمي السابع لشباب الباحثين بـ”زراعة” أسيوط‎

اختتمت بجامعة أسيوط أعمال المؤتمر العلمي السابع لشباب الباحثين بكلية الزراعة , تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة , والدكتور أحمد عبده جعيص نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث , والدكتور محمد عبد الوهاب أبو نحول عميد الكلية .

وصرح عميد الكلية أن المؤتمر خلال 4 جلسات علمية ناقش العديد من المحاور التي تغطي كافة المجالات الزراعية , ومنها : الأراضي والمياه والإرشاد والاقتصاد الزراعي , وإنتاج الحيوان الزراعي وإنتاج الدواجن , إلى جانب الألبان و الوراثة والخضر والفاكهة والمحاصيل , وكذلك أمراض النبات ومبيدات الآفات والحشرات الاقتصادية , بالإضافة إلى علوم تكنولوجيا الأغذية ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق .

وفي دراسة للباحثين ( محسن عبد المنعم جامع , ابتهاج أحمد سيد , جلال حامد الحباك , محمد عبد المنعم محمد ) بكليتيّ الزراعة والعلوم , حول ” تقييم إمكانيات المياه الجوفية وقياس مدي صلاحيتها للشرب والري في الوادي الجديد بصحراء مصر الغربية ” , واستهدفت دراسة الموارد المائية في الوادي الجديد وتقييم مدي صلاحيتها للشرب والري طبقاً للمعايير الدولية والمحلية .

وخلصت الدراسة أن مشكلة المياه الجوفية تتلخص في تواجد عنصريّ الحديد والمنجنيز بها , فقد تبين أنه لا يتواجد سوي 2.4 % من الآبار المدروسة وقعت في الحد الآمن للشرب و 42.8 % وقعت في الحد الآمن لاستخدامها في الري الحديث , وبالنسبة لتواجد عنصر المنجنيز فاتضح أن 89.8 من الآبار المدروسة وقعت في الحدود الآمنة للشرب ولا يوجد مشكلة بالسبة لمياه الري , أما بالنسبة للعناصر الأخرى الذائبة فجميعها يقع في الحدود الآمن للشرب والري .

كما تناولت دراسة للباحثين ( عرفات أحمد جلال , محسن عبد المنعم جامع , أحمد غلاب محمد , عزت مصطفي أحمد ) بكلية الزراعة , حول ” رصد التغيير في استخدام الأراضي باستخدام بيانات الاستشعار عن بعد وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية – دراسة حالة محافظة أسوان ” , وركزت الدراسة على دراسة التغيرات الحادثة في استخدامات الأراضي بالمحافظة من عام 1986 وحتي عام 2003 .

وأوضحت الدراسة وجود نقص في الأراضي الزراعية بنسبة 96 % ونقص في الأراضي الصحراوية بنسبة 3.78 % , ويرجع ذلك إلى زيادة مساحات الأراضي المستخدمة في البناء والاستخدامات الأخرى مثل الطرق والمباني السكنية والخدمية ومشروعات الري والصرف بنسبة 5.5 % , مما يشير إلى تغيّر مساحات الأراضي الزراعية إلى الاستخدامات الأخرى خلال تلك الفترة وذلك بالرغم من استصلاح مساحات جديدة من الأراضي في الصحراء والوديان .

بينما ناقشت ” دراسة اقتصادية لأهم المحاصيل الغذائية المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي عالمياً ” للباحثين ( وسام محمد محمد عبد الحفيظ , عبد الوكيل إبراهيم محمد , يحيي على حسين , مني فخري جورجي ) بكلية الزراعة ومعهد بحوث الاقتصاد الزراعي ومركز البحوث الزراعية , اتجاه الدول المتقدمة للبحث عن مصادر جديدة وآمنة للطاقة بدلاً من المصادر التقليدية المستخدمة وما نتج عن ذلك من ارتفاع أسعار بعض المحاصيل الغذائية .

وأوضحت كذلك أن هذه الزيادات الرهيبة في الأسعار أدت إلى غضب الدول الفقيرة التي لا يكفيها إنتاجها المحلي من السلع الداخلة في إنتاج الوقود الحيوي , بل تضطر إلى الاستيراد من الدول الكبرى لسد حاجتها من الغذاء ، وفي دراسة أخرى حول ” بعض الملامح التسويقية للبلح في محافظة الوادي الجديد ” للباحثين ( ماهر محمد عبد الحافظ , عبد الوكيل إبراهيم محمد , يحيي على حسين , عبد المنعم عبد الودود البنا ) بكلية الزراعة ومركز البحوث الزراعية.