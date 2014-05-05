بالصور.. أكثر 15 سياسية «جميلة» في العالم.. والملكة رانيا في المرتبة الـ7

«وراء كل رجل عظيم...امرأة عظيمة» لكن من يقف وراء تلك السيدات؟؟ .. سؤال طرحه أحد المواقع الإنجليزية مبديًا دهشته من نجاح أكثر 15 سيدة مثيرة تعمل بالسياسة.

هؤلاء السيدات وصلن إلى الحكم والسلطة واستطعن خطف الأنظار تجاههن، ورسم الابتسامات على وجه معجبيهن، فبدين أكثر أنوثة وانطلاق في العالم.

«قاتلات»... قد يكون ذلك الوصف الأمثل لجمالهن وقدرتهن على خطف الأنظار خلال عملهن بالسياسة.

1- كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، دوقة كامبريدج.

2- شارلوت كاسيراجي، دوقة فالنتينويس بفرنسا.

3- كارلا بروني، زوجة الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي.

4- ماري بونو ماك، عضو الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة الأمريكية.

5- يتيسيا، أميرة أستورياس بأسبانيا

6- ماريا روزاريا كارفانيا، سياسية إيطالية، وعارضة أزياء سابقة

7- رانيا العبد الله، زوجة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن

8- سارة بالين لويز، سياسية أميركية

9- دانا ماريا بيرينو، السيدة الثانية في المكتب الإعلامي للبيت الأبيض

10- رشيدة داتي، عضو في البرلمان الأوروبي

11- سيلفانا كوخميرين، عضو البرلمان الأوروبي

12- يوليا فولوديميريفانا تيموشينكو، رئيسة أوكرانيا السابقة

13- كريستينا اليزابيث فيرنانديز دي كيرشنر، رئيسة الأرجنتين الحالية

14- يوري فوجيكاوا، عضو مجلس مدينة هاشينوهي في اليابان

15- أورلي ليفي أبيكاسي، سياسية إسرائيلية